Un tifoso viola critica Simeone, la fidanzata Giulia: "Incitatelo invece di criticarlo"
Momento non facile per il centravanti della Fiorentina Giovanni Simeone, la fidanzata Giulia Coppini ha postato su Instagram la foto insieme della serata di ieri sera. Non è mancata una critica al gio...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2018 19:38
Momento non facile per il centravanti della Fiorentina Giovanni Simeone, la fidanzata Giulia Coppini ha postato su Instagram la foto insieme della serata di ieri sera. Non è mancata una critica al giocatore viola, con la risposta puntuale della sua ragazza. Ecco cosa è successo