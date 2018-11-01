Un tifoso viola critica Simeone, la fidanzata Giulia: "Incitatelo invece di criticarlo"

Momento non facile per il centravanti della Fiorentina Giovanni Simeone, la fidanzata Giulia Coppini ha postato su Instagram la foto insieme della serata di ieri sera. Non è mancata una critica al gio...

Momento non facile per il centravanti della Fiorentina Giovanni Simeone, la fidanzata Giulia Coppini ha postato su Instagram la foto insieme della serata di ieri sera. Non è mancata una critica al giocatore viola, con la risposta puntuale della sua ragazza. Ecco cosa è successo