Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l’intermediario Bernardo Brovarone: “Noi abbiamo bisogno di un goleador, da almeno 15-20 reti, mi dispiace che non possa essere Simeone. Vlahovic? E’ un giocatore fortissimo, ma per esplodere deve trovare la fiducia quella vera e totale. Belotti ha le caratteristiche perfette per giocare con lui”.