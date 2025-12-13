13 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Torino vince grazie all’arbitro: tocco di mano di Simeone e niente rigore. Fiorentina a -11

News

Redazione

13 Dicembre · 17:31

Aggiornamento: 13 Dicembre 2025 · 18:11

TAG:

ACF FiorentinasimeoneTorino-Cremonese

Il Torino vince e rinnova la distanza dalla Fiorentina ultima in classifica, in attesa delle altre sfide del fine settimana

Il Torino batte la Cremonese 1-0 e non fa di certo un favore alla Fiorentina: infatti, i granata, prima di questa giornata, si ritrovavano in quel gruppo di squadre che si trovavano con otto punti di margine di classifica sulla Fiorentina. Con questa vittoria targata Vlasic, adesso, la squadra di Baroni sale momentaneamente al dodicesimo posto con 17 punti, acuendo la distanza sulla Fiorentina di ulteriori tre punti, in attesa delle altre sfide delle squadre coinvolte nella lotta per la salvezza. La Cremonese, invece, rimane nona a quota 20 punti. Da segnalare l’episodio finale, nel quale Simeone colpisce la palla con la mano in piena area di rigore, ma, al netto del check del VAR, la decisione di campo è stata confermata e il Toro ha potuto festeggiare una vittoria molto pesante.

