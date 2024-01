Nzola resta in bilico. Corriere Fiorentino: “Simeone accostato alla Fiorentina, anche lui rendimento basso”

Simeone per esempio è uno dei centravanti accostati alla Fiorentina qualora Nzola, pure lui in bilico, dovesse essere ceduto.Di certo il fatto che li accomuna tutti e quattro è il rendimento, non proprio esaltante, nella prima parte di stagione. Basta pensare che tutti insieme, e contando tutte le competizioni (serie A, Coppa Italia, Conference e Champions League) hanno segnato soltanto 16 gol: 6 Beltran, 4 Raspadori, 4 Nzola e appena 2 Simeone. Troppo poco, se si pensa agli investimenti fatti da Commisso e De Laurentiis per prenderli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

