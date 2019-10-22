A Cagliari primi mugugni su Simeone, senza di lui più punti in classifica. E a gennaio...

Umori positivi in casa Cagliari, ma primi mugugni sull'attaccante, come rivelato da Tuttosport:"Adesso il Cagliari può proporre un’ordine tattico spesso decisivo quando deve difendersi. Da migliorare...

Umori positivi in casa Cagliari, ma primi mugugni sull'attaccante, come rivelato da Tuttosport:

"Adesso il Cagliari può proporre un’ordine tattico spesso decisivo quando deve difendersi. Da migliorare la fase offensiva, laddove Joao Pedro e Simeone dovrebbero essere i punti di riferimento. Il brasiliano non ha le qualità proprie di una punta di ruolo, ma si adatta alla bisogna, mentre il “Cholito”, dopo un esordio scoppiettante, si è un po’ seduto, sbagliando qualche conclusione che avrebbe potuto fruttare addirittura qualche punto in più (vedi col Verona alla “Sardegna Arena”, ma anche domenica contro la Spal ha peccato dell’egoismo proprio di un attaccante). Un fatto è assodato: Pavoletti salterà praticamente tutta la stagione e la società dovrà valutare se intervenire sul mercato di gennaio per puntellare il reparto"