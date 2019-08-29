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Simeone è del Cagliari, prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni. Tutto fatto, i dettagli

Giovanni Simeone ha scelto il Cagliari. La trattativa tra i viola e i sardi è andata a buon fine e il giocatore ha dato l'ok preferendo la Sardegna alla Sampdoria. Nelle prossime ore visite e firma, p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 18:49
Simeone è del Cagliari, prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni. Tutto fatto, i dettagli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Giovanni Simeone ha scelto il Cagliari. La trattativa tra i viola e i sardi è andata a buon fine e il giocatore ha dato l'ok preferendo la Sardegna alla Sampdoria. Nelle prossime ore visite e firma, poi arriverà anche l'ufficialità. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro.

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