Simeone è del Cagliari, prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni. Tutto fatto, i dettagli
Giovanni Simeone ha scelto il Cagliari. La trattativa tra i viola e i sardi è andata a buon fine e il giocatore ha dato l'ok preferendo la Sardegna alla Sampdoria. Nelle prossime ore visite e firma, p...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 18:49
Giovanni Simeone ha scelto il Cagliari. La trattativa tra i viola e i sardi è andata a buon fine e il giocatore ha dato l'ok preferendo la Sardegna alla Sampdoria. Nelle prossime ore visite e firma, poi arriverà anche l'ufficialità. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro.