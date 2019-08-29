Graziani: "Fiorentina, prendi Andrè Silva, una scommessa che oggi costa la metà"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per suggerire un nome in funzione dell'attacco viola: "Vedrei meglio Simeone a Cagliari, ritroverebbe Pavoletti che ben conosce e che con lui...

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per suggerire un nome in funzione dell'attacco viola: "Vedrei meglio Simeone a Cagliari, ritroverebbe Pavoletti che ben conosce e che con lui ha fatto molto bene. E con la Samp, Defrel tornerebbe a casa. Con la partenza del Cholito dovrà arrivare un sostituto: sicuramente ci sarà qualcuno pronto. Io una scommessa su André Silva la farei: il Milan lo vuole vendere e non lo vuole più in rosa, quindi oggi costerebbe la metà".