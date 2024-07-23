Argentina U23, Giuliano Simeone: "Coesisto con Beltran, ma penso che lui sia più giocatore d'area"

Giuliano Simeone, figlio del Cholo e fratello dell'attaccante del Napoli, Giovanni, condividerà il reparto con Lucas Beltran

L'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid, Giuliano Simeone, figlio del Cholo e fratello di Giovanni Simeone, parteciperà ai giochi Olimpici di Parigi 2024 con la sua Argentina U23. Un'esperienza che condividerà con Lucas Beltran, compagno di reparto. Intervistato dal quotidiano argentino Olé, ha parlato del ruolo in cui giocherà in questa Albiceleste:

"In che ruolo giocherei? Ovunque! Ovunque mi metteranno, darò il massimo. La verità è che mi piace giocare di più esterno, come se fossi un'ala. Penso che Beltrán sia più giocatore d'area e Julián, là fuori, possa scendere di più per ricevere palla. Ma entrambi hanno la capacità di adattarsi. Nel mio caso, ovunque devo giocare, gioco, eh"

ROMANO: “INTERESSE IN SPAGNA E ITALIA PER AMRABAT. RED DEVILS VOGLIONO UN NUOVO ACCORDO CON I VIOLA”

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