Labaro Viola

Notizie Argentina U23 Fiorentina

Argentina U23, Mascherano opta per la prudenza in vista dell'Ucraina: Beltran partirà dalla panchina

30 luglio 2024 17:26

ARG U23, Mascherano inferocito: "Uno scandalo, le Olimpiadi non sono un torneo della parrocchia!"

25 luglio 2024 15:52

Argentina U23, Giuliano Simeone: "Coesisto con Beltran, ma penso che lui sia più giocatore d'area"

23 luglio 2024 19:19

Corriere dello Sport: "Prove da vero numero 9 con l'Argentina U23 e una doppietta che fa sperare tutti"

10 giugno 2024 10:19

Beltran realizza una doppietta con l'Argentina U23 nell'amichevole contro il Paraguay, VIDEO

09 giugno 2024 17:30

Beltran: "Con la Fiorentina? Buona stagione, ma posso fare di meglio. Devo ancora migliorare molto"

07 giugno 2024 13:27

Argentina, Beltran spunta tra i convocati dell'Albiceleste Under 23 allenata da Mascherano

02 marzo 2024 18:24

Archivio

Esplora l'archivio di Argentina U23

Sett. 31 Sett. 30 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 9