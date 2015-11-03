Notizie Argentina U23 Fiorentina

Argentina U23, Mascherano opta per la prudenza in vista dell'Ucraina: Beltran partirà dalla panchina
30 luglio 2024 17:26
ARG U23, Mascherano inferocito: "Uno scandalo, le Olimpiadi non sono un torneo della parrocchia!"
25 luglio 2024 15:52
Argentina U23, Giuliano Simeone: "Coesisto con Beltran, ma penso che lui sia più giocatore d'area"
23 luglio 2024 19:19
Corriere dello Sport: "Prove da vero numero 9 con l'Argentina U23 e una doppietta che fa sperare tutti"
10 giugno 2024 10:19
Beltran realizza una doppietta con l'Argentina U23 nell'amichevole contro il Paraguay, VIDEO
09 giugno 2024 17:30
Beltran: "Con la Fiorentina? Buona stagione, ma posso fare di meglio. Devo ancora migliorare molto"
07 giugno 2024 13:27
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