Beltran: "Con la Fiorentina? Buona stagione, ma posso fare di meglio. Devo ancora migliorare molto"

Lucas Beltran, in ritiro con l'Argentino U23, potrebbe essere convocato da Mascherano per le Olimpiadi. Le sue parole sulla stagione a Firenze

Lucas Beltran, in ritiro con l'U23 dell'Argentina in vista delle prossime Olimpiadi, è stato intervistato da TyC Sports, dove ha parlato anche della stagione appena terminata con la Fiorentina. Le parole dell'attaccante argentino:

“Quest'anno ho fatto tutto quello che dovevo fare con la Fiorentina e adesso aspettiamo la lista di Mascherano. Penso che sia stato un buon anno a Firenze, ma vogliamo sempre di più e ed io devo migliorare ancora molto. Questo era il mio primo anno in Europa. La prossima stagione cercherò di fare meglio, perché so di poter fare ancora di più".

TMW: “AL FAYHA NON RISCATTERÀ SABIRI CHE TORNERÀ ALLA FIORENTINA, VERRÀ VALUTATO DA PALLADINO IN RITIRO”

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