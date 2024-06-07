TMW: "Al Fayha non riscatterà Sabiri che tornerà alla Fiorentina, verrà valutato da Palladino in ritiro"

Reduce da una discreta stagione in Arabia Saudita, nella quale ha messo a segno 7 gol, il centrocampista offensivo Abdelhamid Sabiri è pronto a fare il suo ritorno alla Fiorentina. Nonostante le prest...

Reduce da una discreta stagione in Arabia Saudita, nella quale ha messo a segno 7 gol, il centrocampista offensivo Abdelhamid Sabiri è pronto a fare il suo ritorno alla Fiorentina. Nonostante le prestazioni discrete del classe '96, infatti, l'Al Fayha non sembra orientato ad esercitare il diritto di riscatto in proprio favore e far entrare così 3 milioni di euro nelle casse dei viola. In attesa di un parere da parte di Palladino, Sabiri tornerà perciò viola Il futuro di altri elementi, come Barak, Ikoné, Sottil e Nzola, rimane incerto e soggetto all'attenzione di Palladino. In questo contesto, Sabiri pare deciso a ritagliarsi il suo spazio in squadra e a dimostrare il suo valore, pronto a sfidare i suoi compagni per guadagnarsi un posto da titolare. Il ritiro della Fiorentina, previsto al Viola Park nella seconda settimana di luglio, sarà un momento cruciale per capire quali saranno i veri assetti della squadra viola in vista della prossima stagione. Lo scrive TMW

BARONI FIRMA PER LA LAZIO

https://www.labaroviola.com/dopo-le-dimissioni-di-tudor-e-palladino-alla-fiorentina-la-lazio-sceglie-baroni-manca-solo-la-firma/256381/