Corriere dello Sport: "Prove da vero numero 9 con l'Argentina U23 e una doppietta che fa sperare tutti"

Contro il Paraguay, Lucas Beltran ha siglato una doppietta giocando da punta unica nel 4-2-3-1 di Mascherano, le aspettative future crescono

Lucas Beltran non ha perso tempo a dimostrare il suo valore segnando due gol con la nazionale Under 23 contro il Paraguay, in vista delle Olimpiadi di Parigi. Un inizio eccezionale che ha già acceso le aspettative dei tifosi viola e della dirigenza. Daniele Pradè, come riportato dal Corriere dello Sport, non ha esitato a esprimere la sua ammirazione per il giovane attaccante argentino. "È un giocatore forte, con grandi capacità", ha dichiarato nella conferenza stampa della scorsa settimana. "Abbiamo molta fiducia in lui e nel suo contributo al nostro progetto futuro".

Nonostante il rischio di perdere l'argentino a inizio campionato a causa della sua partecipazione alle Olimpiadi, la Fiorentina ha dato il via libera per questa importante esperienza internazionale. "Lucas sarà impiegato come prima o seconda punta", ha chiarito il direttore sportivo, "con l'obiettivo di superare le dieci reti della stagione precedente".

Con Palladino in panchina, c'è grande attesa per vedere il numero 9 viola più vicino alla porta avversaria, pronto a dimostrare tutto il suo potenziale e a diventare un punto di riferimento per la squadra. I tifosi viola possono sognare: Beltran è determinato a lasciare il segno, sia con la maglia della nazionale che con quella della Fiorentina.

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