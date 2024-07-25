ARG U23, Mascherano inferocito: "Uno scandalo, le Olimpiadi non sono un torneo della parrocchia!"

Il c.t. dell'Argentina U23, Javier Mascherano, ha così commentato quanto accaduto nel match inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024

Disordini sugli spalti in Argentina-Marocco, il match inaugurale dei giochi Olimpici di Parigi 2024, i quali sono stati la causa della lunga sospensione, durata circa 2 ore. Le squadre sono tornate in campo dopo una lunga attesa, per poi arrivare al verdetto finale che ha portato all'annullamento della rete del pareggio realizzata dall'Albiceleste. Secondo quanto riporta Ansa, Javier Mascherano, c.t dell'Argentina Sub 23, era inferocito e ha così commentato quanto accaduto:

"Ciò che è accaduto è uno scandalo. Queste sono le Olimpiadi, non un torneo della parrocchia. Prima del caos finale ci sono state ben sette invasioni di campo senza che qualcuno prendesse una decisione. Ripeto, sette volte! E ci hanno pure tirato addosso dei petardi. Noi non volevamo riprendere le partita, e neppure il Marocco, mai vista una roba del genere. Per un'ora e 40' nessuno ci ha detto niente, poi siamo tornati in campo. Tutto questo ci ha lasciato indifesi, eppure queste sono le Olimpiadi".

BELTRAN INCORAGGIA L’ARGENTINA DOPO IL CAOS CON IL MAROCCO: “LOTTEREMO CON CHIUNQUE PIÙ UNITI CHE MAI”

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