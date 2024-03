Argentina, Beltran spunta tra i convocati dell’Albiceleste Under 23 allenata da Mascherano

Il giornalista Cesar Luis Merlo, tramite il suo account di X, riporta che Lucas Beltran, nonostante sia stato escluso dalla lista Scaloni, andrà comunque in Sudamerica nella sosta di metà marzo, perché sarà convocato dall’Argentina Sub 23 allenata da Javier Mascherano. L’Albiceleste sarà impegnata per la doppia amichevole contro il Messico negli stadi Mazatlán e Puebla. “El Vikingo” e Varela saranno quindi le due novità della lista Mascherano.

🚨Alan Varela y Lucas Beltrán serán las dos principales novedades de la lista del Sub 23 de Javier Mascherano.

*️⃣Argentina jugará dos amistosos frente a México en los estadios de Mazatlán y Puebla. pic.twitter.com/A2qGieQWwo — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 1, 2024

