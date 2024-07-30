Argentina U23, Mascherano opta per la prudenza in vista dell'Ucraina: Beltran partirà dalla panchina

Sciolto il grande dubbio in vista del match delle 17:00, l'Argentina si prepara ad affrontare l'Ucraina al Groupama Stadium

Tutto pronto al Groupama Stadium per Ucraina-Argentina, match cruciale per il passaggio alla prossima fase del torneo di calcio dei giochi Olimpici di Parigi 2024. Il girone B vede tutte e 4 le squadre a 3 punti, con l'Albiceleste determinata ad ottenere il pass per i quarti di finale dopo la vittoria contro l'Iraq per 1-0, partita nella quale Beltran ha dovuto abbandonare anticipatamente il campo per un problema alla schiena. Allarme rientrato, perché l'attaccante della Fiorentina ha rassicurato tutti circa le sue condizioni, sostenendo di essere a disposizione per l'Ucraina. Tuttavia, il Vichingo partirà dalla panchina in via precauzionale. Questa la formazione ufficiale scelta da Mascherano per il match delle ore 17:00:

Argentina (4-2-3-1): Rulli; Lujan, Di Cesare, Otamendi, Soler; Medina, Equi Fernandez; Simeone, Alvarez, Almada; Gondou.

HULL CITY-FIORENTINA, L’AMICHEVOLE CHE CHIUDERÀ LA TOURNÉE INGLESE SARÀ VISIBILE SU DAZN

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