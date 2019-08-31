Simeone: "Ciao Firenze, ti ho rispettata ed amata a modo mio. Non ho rimorsi nè rimpanti. Tiferò sempre viola"

Questo il saluto alla Fiorentina e a Firenze su Instagram di Giovanni Simeone: "Ciao Firenze. È l'ora dei saluti. È l'ora dell'addio. Nel mio fare silenzioso, nel mio provare a non essere mai invasivo...

Questo il saluto alla Fiorentina e a Firenze su Instagram di Giovanni Simeone: "Ciao Firenze. È l'ora dei saluti. È l'ora dell'addio. Nel mio fare silenzioso, nel mio provare a non essere mai invasivo e mai di troppo, questa città l'ho sentita mia. L'ho apprezzata, visitata, scoperta e amata. A modo mio. E l'ho rispettata. Così come ho rispettato una maglia unica al mondo. Perchè il "viola" e "la viola" segna la vita di tutti, ed ha segnato anche la mia vita. Non ho né rimorsi né rimpianti. 745 giorni, 5624 minuti, 22 gol dopo, svesto la "9", e mi siedo idealmente in curva, perchè da ora, e per sempre sarà tifoso della Fiorentina. E lo sarò sempre a modo mio, in modo discreto ma intenso. Siete e sarete per sempre una parte di me. Grazie Fiorentina Grazie Firenze. A presto".