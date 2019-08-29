Commisso: "Non voglio dire niente su Simeone. Le soluzioni per lo stadio sono tre. Buon compleanno Fiorentina!"
Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intercettato dai media presenti, tra cui Tuttomercatoweb.com, all'esterno di un hotel a Firenze, ha parlato di vari temi di mercato e non solo. Queste le s...
Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intercettato dai media presenti, tra cui Tuttomercatoweb.com, all'esterno di un hotel a Firenze, ha parlato di vari temi di mercato e non solo. Queste le sue parole: "Simeone? Non posso e non voglio dire niente ancora. La situazione a riguardo dello stadio è sempre la stessa. Non voglio dire nulla. Stiamo lavorando, siamo in giro, ora ho altri appuntamenti. Io non faccio niente. Ci sono Barone e Pradè che fanno. Il restyling? È un'opzione, ma al momento abbiamo solo parlato. Le soluzioni sono tre: questa, oppure fare uno stadio nuovo demolendo il precedente. Adesso non so nemmeno dove lo potremmo fare. Tutto dipende dal costo e dai tempi. Se io metto soldi devo controllare cosa succede. Se io aiuto la città, lei stessa deve aiutare me. Auguri alla Fiorentina che oggi è il suo compleanno".
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