TMW: “Nzola vicinissimo al Pisa in prestito con diritto di riscatto dopo l’anno al Lens”

E’ infatti in via di definizione l’operazione che porterà Mbala Nzola al Pisa di Alberto Gilardino. I contatti delle ultime ore fra le società toscane hanno portato ad una base di accordo per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, con le prossime ore che saranno decisive per modellare anche i dettagli e i contorni economici della trattativa.