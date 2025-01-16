Tuttosport, non solo Kouamé per l'attacco del Torino: nuovo contatto con il Napoli per Simeone

Dopo il brutto infortunio di Duvan Zapata, il Torino - prossimo avversario della Fiorentina - è alla disperata di un attaccante da regalare a Paolo Vanoli. Su tutti c'è Christian Kouame, che potrebbe...

Dopo il brutto infortunio di Duvan Zapata, il Torino - prossimo avversario della Fiorentina - è alla disperata di un attaccante da regalare a Paolo Vanoli. Su tutti c'è Christian Kouame, che potrebbe arrivare in granata a completamento dello scambio che porterebbe a Firenze Antonio Sanabria, ma non solo. C'è anche Beto Betuncal, ex Udinese in questo momento separato in casa all'Everton. Di lui e di un altro centravanti, Giovanni Simeone, in uscita da Napoli, si occupa stamani Tuttosport, che in prima pagina scrive: "Moyes spinge Beto al Toro. Fuori anche con il nuovo tecnico dell'Everton. La panchina contro l'Aston Villa è un assist ai granata, chiamati a stringere i tempi. Nuovo contatto col Napoli per Simeone. Karamoh, via alle trattative per il rinnovo".

QUARTA: “NON IMMAGINAVO DI LASCIARE LA FIORENTINA, MA LA CHIAMATA DI GALLARDO HA CAMBIATO TUTTO”

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