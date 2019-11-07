Jeda: "Castrovilli è fortissimo, domenica sarà il 1° pericolo. Simeone? A Cagliari ha trovato la sua dimensione"

Queste le parole rilasciate dall'ex attaccante del Cagliari Jeda sulla sfida di domenica tra Cagliari e Fiorentina: "Gli investimenti fatti dal presidente viola Commisso rendono bene l'idea del suo es...

Queste le parole rilasciate dall'ex attaccante del Cagliari Jeda sulla sfida di domenica tra Cagliari e Fiorentina: "Gli investimenti fatti dal presidente viola Commisso rendono bene l'idea del suo essere imprenditore. Ribery? Me l'aspettavo a questi livelli nonostante l'età, ha fatto subito capire che non è venuto in Italia per svernare. Castrovilli? Mamma mia quanto è forte, non me lo aspettavo così pronto per la prima stagione in Serie A, presto lo vedremo in Nazionale, sarà lui il 1° pericolo domenica per il Cagliari. Simeone? A Firenze ha dimostrato il suo valore, il suo rendimento non mi stupisce, ora ha trovato una piazza giusta per le sue ambizioni che sono alte ma meno pressanti rispetto a quelle della Fiorentina".