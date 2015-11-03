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Notizie Jeda Fiorentina

Jeda esalta Dodò: “È un trascinatore della Fiorentina. Ha personalità e adesso è maturato”

22 marzo 2026 12:03

Jeda: "Vanoli si è preso una bella gatta da pelare, palese che la squadra non era in sintonia con Pioli"

13 novembre 2025 12:30

Jeda: "Pioli grande scelta, riscatto di Gud superlativo. Kean ha dimostrato che i soldi non sono tutto"

23 luglio 2025 17:08

Jeda: "Palladino messo in discussione troppo presto. La Fiorentina può lottare per la Champions"

29 ottobre 2024 18:17

Jeda: "Castrovilli è fortissimo, domenica sarà il 1° pericolo. Simeone? A Cagliari ha trovato la sua dimensione"

07 novembre 2019 10:46

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