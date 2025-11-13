Jeda: "Vanoli si è preso una bella gatta da pelare, palese che la squadra non era in sintonia con Pioli"

L'ex calciatore Jeda ha rilasciato un intervista newssuoerscommesse.it in cui ha parlato anche della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:Si trattava di un esordio molto sentito per entra...

L'ex calciatore Jeda ha rilasciato un intervista newssuoerscommesse.it in cui ha parlato anche della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

Si trattava di un esordio molto sentito per entrambi gli allenatori, ma il confronto tra Paolo Vanoli e Daniele De Rossi è finito in parità. Un risultato che dà fiducia sia al Genoa che alla Fiorentina o conferma per entrambe i timori del recente passato?

"Soprattutto per la Fiorentina, i timori non sono assolutamente passati. Credo che Vanoli avrà tantissimo da lavorare, perché si tratta di una situazione singolare che nessuno si sarebbe aspettato. Mi sembra siano arrivati dei rinforzi che dovevano dare ancora più spinta a questo gruppo, rispetto allo scorso anno, e resta difficile capire quali siano stati i problemi che hanno portato a questi bruttissimi risultati. Con Pioli si è creato un appiattimento progressivo sia sul profilo tecnico che mentale ed è stato piuttosto palese che la squadra o una parte di essa non sia mai andata in sintonia con il proprio allenatore.

Questa della Fiorentina è la dimostrazione che nel calcio niente è scontato e che non basta fare arrivare soltanto dei grandi nomi per vincere. Non credo si tratti di limiti di natura tattica o tecnica, perché reputo che la rosa sia all'altezza di disputare un buon campionato, ma si dovrà cominciare da un grande lavoro psicologico su tutta la squadra. Vanoli si è preso una bella gatta da pelare, ma avrà anche tanta voglia di resettare tutto per partire come se il campionato iniziasse subito dopo la sosta."