Jeda: "Palladino messo in discussione troppo presto. La Fiorentina può lottare per la Champions"

Tutti possono essere messi in discussione, ci mancherebbe! Ma solo dopo aver dato loro del tempo

L'ex attaccante brasiliano, Jeda, è stato intervistato dal portale News Superscommesse e tra i vari tempi si è soffermato sulla Fiorentina di Palladino. Queste le sue parole:

"La Fiorentina può lottare per un posto Champions? Guardando le ultime partite sì, ma fatemi ribadire quello che affermavo prima: non si può mettere in discussione subito gli allenatori. Anche Palladino è stato immediatamente criticato, ma è bastato dargli un po' di tempo per rovesciare i giudizi su di lui.

La Fiorentina è una squadra che gioca bene, veloce, crea tante occasioni in ogni partita; è spesso pericolosa, tecnicamente non le puoi dire nulla e applica delle ripartenze fenomenali. Nella bagarre per i posti Champions ci può stare.

COMUZZO SEMPRE PIU' IN RAMPA DI LANCIO. ANCHE CON LA ROMA PRESTAZIONE SUPERLATIVA

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