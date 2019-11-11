Simeone e le lacrime d'amore per la Fiorentina. Il retroscena della sua cessione, ormai era della Samp...

Cholito è un ragazzo bravo e sensibile. Il Cholito, al secolo Giovanni Simeone, sceglie il minuto numero 34 per metterci il tacco su cross al millimetro di Nainggolan. Istinto suo, di un ventiquattren...

Cholito è un ragazzo bravo e sensibile. Il Cholito, al secolo Giovanni Simeone, sceglie il minuto numero 34 per metterci il tacco su cross al millimetro di Nainggolan. Istinto suo, di un ventiquattrenne che vive per fabbricare queste cose. Poi si ferma, alza le braccia al cielo, evita di esultare, pensa a Davide Astori, mima come se quella prodezza lo avesse fatto entrare in una galleria dalle emozioni inenarrabili. Piange, il Cholito: pensa al passato suo (la Fiorentina), al presente d'oro, alla serenità ritrovata, alle porte che non sono più piccole piccole, alla necessità di poter giocare dove vuole - al centro - e non defi lato sulla fascia com'era accaduto in qualche spezzone estivo con il suo ex amore viola.

Segnali autentici di un divorzio alle porteIl mercato è strano, spieghiamo perché. Il Cagliari cerca a lungo una seconda punta alla Simeone con Pavoletti abile e arruolatile. Poi scopre che Giovanni diventa una necessità dopo il grave infortunio che manda ko il centravanti titolare. Il figlio d'arte può giocare in più ruoli, ma se diventa il principale terminale offensivo rende di più. E così Marcello Carli va a Firenze il 29 agosto, con una promessa di bonifico ai viola di circa 16 milioni, entra in un albergo e incontra Simeone ormai in parola con Ferrero. Lo convince e gli strappa il sì, strategia di un direttore sportivo che sale sull'aereo, non parcheggia dentro la sede, si batte e si sbatte per arrivare all'obiettivo.

Corriere dello Sport