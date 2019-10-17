"Il Cagliari è al livello della Fiorentina. Simeone è un bomber completo"
L'ex centrocampista Davide Marchini, ha parlato ai microfoni de l'Unione Sarda: "Giulini ha costruito una rosa davvero forte e credo non ci sia paragone con le altre in lotta per la salvezza. I rossob...
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 11:56
L'ex centrocampista Davide Marchini, ha parlato ai microfoni de l'Unione Sarda: "Giulini ha costruito una rosa davvero forte e credo non ci sia paragone con le altre in lotta per la salvezza. I rossoblù sono ai livelli di Fiorentina e Torino e si toglieranno grandi soddisfazioni, Simeone è un bomber completo".