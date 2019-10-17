"Il Cagliari è al livello della Fiorentina. Simeone è un bomber completo"

L'ex centrocampista Davide Marchini, ha parlato ai microfoni de l'Unione Sarda: "Giulini ha costruito una rosa davvero forte e credo non ci sia paragone con le altre in lotta per la salvezza. I rossob...

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2019 11:56

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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