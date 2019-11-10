Simeone segna, piange e dedica il gol ad Astori con il saluto al capitano

È arrivato il gol dell'ex di Giovanni Simeone che segna il gol del momentaneo 3-0. Lacrime subito dopo la palla in rete, abbracciato dai suoi compagni. Occhi al cielo, numero 13 mimato con le mani e s...

È arrivato il gol dell'ex di Giovanni Simeone che segna il gol del momentaneo 3-0. Lacrime subito dopo la palla in rete, abbracciato dai suoi compagni. Occhi al cielo, numero 13 mimato con le mani e saluto al capitano in onore di Davide Astori. Un bel gesto di affetto ai suoi ex colori e al suo indimenticabile capitano.