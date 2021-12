Simeone e quelle follie che avrebbe fatto per avere Vlahovic all’Atletico: oggi sfiderà suo figlio

Non è certo un mistero che Diego, padre di Simeone, avrebbe fatto follie per avere Vlahovic all’Atletico Madrid. Alla fine la scorsa estate l’attaccante è rimasto in viola ma il Cholo aveva visto chiaramente l’affare. Oggi la sua formazione gioca praticamente in contemporanea a Granada e non potrà vedere all’opera né suo figlio, né l’oggetto dei suoi desideri. Lo scrive il Corriere dello Sport.

