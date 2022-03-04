Simeone: "Fa piacere il gemellaggio ma noi andiamo a Firenze per vincere contro la Fiorentina"

Giovanni Simeone ha parlato della sfida contro la Fiorentina di domenica pomeriggio, il suo Verona è lanciatissimo in campionato

Giovanni Simeone, ex attaccante della Fiorentina e adesso centravanti del Verona ha parlato a L’Arena, queste le sue parole nel corso della sua intervista:

Che ne pensa di Vlahovic e della contestazione dei tifosi viola? A me lui piace molto. Ho giocato con Dusan. Ha tanta voglia di imparare, di crescere. Questo è il calcio, il resto conta fino ad un certo punto.

E della Fiorentina? Ho bei ricordi. Sono stato bene, Giulia è di Firenze. Ma ora gioco per l’Hellas. Mi fa piacere che ci sia il gemellaggio ma noi andiamo là per vincere.

Può il Verona andare in Europa? Bisogna spingere sempre. Dare il massimo ogni incontro. Con mister Pioli alla Fiorentina l’abbiamo sfiorata. Quel gruppo mi ricorda quello attuale dell’Hellas. Tutti molto uniti. Noi lotteremo, poi dipende dal destino.

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