Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero Io, Simeone mi da fiducia, voglio tornare quello di Firenze"

L’argentino ritrova sé stesso sotto la guida di Simeone. Dopo la stagione complicata in bianconero, è rinato all’Atlético Madrid

In poche settimane il mondo di Nico Gonzalez si è letteralmente ribaltato. Trasferitosi in Spagna nelle battute finali della sessione estiva di calciomercato, dopo aver vissuto una stagione molto complicata in bianconero, l’esterno offensivo argentino si è subito guadagnato la fiducia di Simeone.

E’ infatti diventato un titolare inamovibile per il ‘Cholo’ e, dopo aver trovato il goal all’esordio assoluto in Liga a metà settembre, si è ritagliato un ruolo da grande protagonista nella storica vittoria per 5-2 nel derby con il Real Madrid. Nico Gonzalez, che contro il Blancos si è anche procurato un calcio di rigore, ha parlato del momento che sta vivendo ai microfoni ‘Mediaset’.“Vincere una partita così per 5-2 in casa con i nostri tifosi e la nostra famiglia, abbiamo fatto una grandissima partita. Dobbiamo continuare così lavorando giorno per giorno e pensando partita dopo partita. Quanta autostima dà questo derby? Tanta. Vincere così non è facile, il Real Madrid ha grandi giocatori. Dobbiamo continuare così e con umiltà. Non possiamo pensare troppo al futuro, dobbiamo continuare su questa strada. Julian Alvarez? Un fenomeno, una cosa incredibile, una delle migliori punte al mondo. Sto cercando di tornare al livello che ho mostrato alla Fiorentina. Simeone mi dà fiducia, si fida di me ed io sto dimostrando in campo di cosa sono capace”.

Lo riporta goal.com