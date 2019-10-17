Simeone: "La tragedia di Astori ci ha legato a Firenze. Ho lasciato un pezzo di cuore lì. Ecco il mio obiettivo"
Giovanni Simeone dalla Sardegna ha parlato del suo passato viola, queste le sue parole:"A Firenze sono stato stato due anni. Quello che è successo ad Astori ci ha attaccati di più alla città, chi era...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 00:06
Giovanni Simeone dalla Sardegna ha parlato del suo passato viola, queste le sue parole:
"A Firenze sono stato stato due anni. Quello che è successo ad Astori ci ha attaccati di più alla città, chi era lì quel giorno ha lasciato un pezzo di cuore a Firenze. Non sapevo del suo rapporto con Cagliari, i suoi genitori sono molto attaccati alla terra sarda. Voglio tornare in nazionale, il mio obiettivo è fare più di 10 gol. Rigori? Alla Fiorentina c'era Veretout che non ne sbagliava uno..."