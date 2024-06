Corriere dello Sport: “Retegui prima scelta, i 30 milioni non spaventano. Sullo sfondo Simeone”

Gli obiettivi seguiti dalla Fiorentina quest’anno hanno la bandiera biancoazzurra nel cuore. Partendo dal primo, Mateo Retegui, italiano ma nato in Argentina, appunto. Rimane lui la prima scelta per l’attacco della Fiorentina. I 30 milioni chiesti dal Genoa hanno rallentato l’operazione, ma per la squadra di Commisso rimane il primo obiettivo per l’attacco. Sullo sfondo c’è la suggestione Giovanni Simeone. Due anni a Firenze, potrebbe tornare al Franchi se Antonio Conte decidesse di liberarsene. Lui ha voglia di giocare e il Napoli non lo considera una prima scelta. 20 milioni dovrebbe essere il prezzo richiesto da De Laurentiis. Lo scrive il Corriere dello Sport.

