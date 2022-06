La Juventus cerca di imitare la Fiorentina, come vice Vlahovic adesso vogliono Simeone come a Firenze

La Juventus è a caccia di rinforzi per il mercato estivo in vista della prossima stagione. L’obiettivo della dirigenza è quello di consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri una rosa che possa essere competitiva su tutti i fronti in cui sarà impegnata.

Per questo motivo è molto importante poter contare su una panchina di livello, pronta a far rifiatare i titolari senza però compromettere le prestazioni in campo. La società è quindi alla ricerca di un centravanti che possa ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic. Come riportato da Sport Mediaset, il nome in cima alla lista del ds Cherubini è quello di Giovanni Simeone.

L’attaccante dell’Hellas è reduce dalla miglior stagione della sua carriera in Serie A, chiusa con 17 gol e 4 assist in 36 partite di campionato. L’argentino rappresenterebbe per i bianconeri il profilo del perfetto attaccante sostituto. Simeone è al momento ancora di proprietà del Cagliari, ma il Verona gode del diritto di riscatto sul giocatore. Per la Vecchia Signora sarà necessario accontentare gli scaligeri e superare la concorrenza del Milan, anch’esso interessato al Cholito. Lo riporta Spazioj

