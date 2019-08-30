Simeone: "Il Cagliari è una scelta di cuore. Importante vedere il loro interesse. Voglio la Nazionale"

Giovanni Simeone è atterrato a Cagliari. L'attaccante, proveniente dalla Fiorentina, è pronto a iniziare la sua nuova avventura al club sardo e all'aeroporto, dove erano presenti alcuni tifosi, ha aff...

A cura di Redazione Labaroviola 30 agosto 2019 11:33

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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