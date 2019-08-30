Simeone: "Il Cagliari è una scelta di cuore. Importante vedere il loro interesse. Voglio la Nazionale"
Giovanni Simeone è atterrato a Cagliari. L'attaccante, proveniente dalla Fiorentina, è pronto a iniziare la sua nuova avventura al club sardo e all'aeroporto, dove erano presenti alcuni tifosi, ha aff...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 11:33
Giovanni Simeone è atterrato a Cagliari. L'attaccante, proveniente dalla Fiorentina, è pronto a iniziare la sua nuova avventura al club sardo e all'aeroporto, dove erano presenti alcuni tifosi, ha affermato: "Cagliari è una scelta di cuore, è stato importante vedere l'interesse della società, del presidente e dei compagni per volermi qui. Per me può essere anche l'occasione per tornare in Nazionale. Adesso farò le visite mediche, poi vediamo di chiudere il tutto”.
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