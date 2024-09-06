Il retroscena di Romano: "Simeone ha chiamato Amrabat, ma l'Atletico non offriva l'obbligo di riscatto"

Secondo Romano, l'allenatore dell'Atletico Madrid avrebbe ripetutamente chiamato Amrabat, ma la Fiorentina non ha accettato la loro offerta

Nell'ultimo giorno di mercato, Sofyan Amrabat si è trasferito al Fenerbahce, alla corte di José Mourinho, lasciando la Fiorentina dopo aver ottenuto sul campo la qualificazione alla prossima Conference League. Tuttavia, il centrocampista marocchino era stato cercato con forza anche dall'Atletico Madrid. Addirittura, secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, l'allenatore dei Colchoneros Simeone avrebbe ripetutamente chiamato Amrabat per convincerlo ad andare in Spagna.

Questo trasferimento non si è però concretizzato per un motivo ben chiaro: l'Atletico Madrid non offriva l'obbligo di riscatto, mentre il Fenerbahce sì. Questa situazione ha portato la Fiorentina ad accettare solo la proposta del club turco, accettata ben volentieri anche dal centrocampista ex Hellas Verona. Questo il post di Romano su X:

GUDMUNDSSON IN CAMPO CONTRO LA PRIMAVERA

https://www.labaroviola.com/buone-notizie-per-la-fiorentina-gudmundsson-in-campo-nella-partita-contro-la-primavera/267230/