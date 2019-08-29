Sportitalia, domani Simeone è atteso a Cagliari per conoscere l'ambiente ed effettuare le visite mediche
Secondo Sportitalia già domani mattina, si ipotizza per le 9.30, Giovanni Simeone sarà a Cagliari. Inizierà a conoscere l'ambiente del capoluogo sardo e sosterrà poi le visite mediche per aggregarsi i...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 00:23
Secondo Sportitalia già domani mattina, si ipotizza per le 9.30, Giovanni Simeone sarà a Cagliari. Inizierà a conoscere l'ambiente del capoluogo sardo e sosterrà poi le visite mediche per aggregarsi in seguito alla squadra di Maran. Simeone spera in un rilancio dopo le stagioni a Firenze.