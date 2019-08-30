Di Marzio, Simeone è in viaggio verso Cagliari. Il Cholito ha firmato, inserita clausola rescissoria da 30 mln

E' fatta per il trasferimento del Cholito Simeone al Cagliari. L'attaccante ha firmato, anche con la clausola rescissoria da 30 milioni compresa nel contratto come da lui richiesto dopo aver dato il s...

E' fatta per il trasferimento del Cholito Simeone al Cagliari. L'attaccante ha firmato, anche con la clausola rescissoria da 30 milioni compresa nel contratto come da lui richiesto dopo aver dato il suo 'sì' ai rossoblù. Questa mattina si metterà in viaggio prestissimo. Da Firenze raggiungerà prima Roma e poi direzione Cagliari dove atterrerà in mattinata pronto ad essere accolto dai suoi nuovi tifosi.

Gianlucadimarzio.com