La Roma crolla all'Olimpico: Simeone segna il gol vittoria per il blitz granata

La squadra di Gasperini si arrende nel primo match delle 12:30 dell'anno con un gol dell'ex attaccante viola

La Roma di Gasperini stecca la gara di oggi e perde contro il Torino a sorpresa grazie al gol di Simeone imbeccato ottimamente da Ngonge in ripartenza. La squadra giallorossa ha provato a tenere aperto il discorso con un assedio finale molto intenso che, però, non ha dato i risultati sperati grazie anche alla prova di Israel capace di dire di no in più occasioni agli attacchi romani che perdono la prima gara del campionato, dopo aver vinto le due precedenti, non riuscendo ad agganciare Napoli e Juventus a punteggio pieno in testa alla classifica.

Gasperini sorprende tutti, tenendo in panchina il nuovo attaccante Ferguson e proponendo in attacco Dybala falso nueve con Soulé in appoggio che, però, non riescono a creare pericoli significativi per l'ordinata difesa granata che controlla molto bene per tutta la gara e riesce come collettivo a ripartire con velocità quando possibile con Vlasic che va vicino anche al raddoppio. La Roma resta a 6 punti nel gruppo di testa, mentre il Torino si porta a 4 sorpassando la Fiorentina.