Così è intervenuto Giovanni Simeone ai microfoni di Fox Sports Argentina: “Quando se ne è andato Pioli da Firenze ho avuto meno spazio, con l’arrivo di Montella sulla panchina viola gli ho detto che sarei rimasto per giocarmi il posto anche se avevo bisogno di maggiore continuità ma nelle tre gare prima della fine del calciomercato non ho giocato un minuto. Firenze è una città che mi piace molto, la Fiorentina è un club incredibile però a volte bisogna prendere delle decisioni che uno non vorrebbe… Pezzella positivo al Coronavirus? Ha avuto due volte la febbre ma ora sta bene, 14 giorni deve restare in casa”.