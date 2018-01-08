La Fiorentina lascerà partire anche Bruno Gaspar. In entrata un nome nuovo dal Montpellier...

Su La Repubblica si parla dei possibili movimenti di mercato per quanto riguarda il terzino: la Fiorentina lascerà partire sia Maxi Olivera che Bruno Gaspar, in entrata i nomi sono quelli di Sala dell...

Su La Repubblica si parla dei possibili movimenti di mercato per quanto riguarda il terzino: la Fiorentina lascerà partire sia Maxi Olivera che Bruno Gaspar, in entrata i nomi sono quelli di Sala della Samp, Antonelli del Milan e Roussillon del Montpellier, nome nuovo per il dg Corvino.