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La Fiorentina lascerà partire anche Bruno Gaspar. In entrata un nome nuovo dal Montpellier...

Su La Repubblica si parla dei possibili movimenti di mercato per quanto riguarda il terzino: la Fiorentina lascerà partire sia Maxi Olivera che Bruno Gaspar, in entrata i nomi sono quelli di Sala dell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2018 12:36
La Fiorentina lascerà partire anche Bruno Gaspar. In entrata un nome nuovo dal Montpellier... -
Calciomercato
Bruno Gaspar
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Su La Repubblica si parla dei possibili movimenti di mercato per quanto riguarda il terzino: la Fiorentina lascerà partire sia Maxi Olivera che Bruno Gaspar, in entrata i nomi sono quelli di Sala della Samp, Antonelli del Milan e Roussillon del Montpellier, nome nuovo per il dg Corvino.

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