Bruno Gaspar sempre più vicino all'addio alla Fiorentina, lo vuole l'Olympiacos

Una stagione vissuta con appena tredici presenze di campionato e un'estate che potrebbe vederlo lasciare Firenze in cerca di nuove avventure. Stiamo parlando di Bruno Gaspar, laterale portoghese della...

Una stagione vissuta con appena tredici presenze di campionato e un'estate che potrebbe vederlo lasciare Firenze in cerca di nuove avventure. Stiamo parlando di Bruno Gaspar, laterale portoghese della Fiorentina, arrivato la scorsa estate dal Vitoria Guimaras. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il calciatore, prodotto del settore giovanile del Benfica, sarebbe finito nel mirino del'Olympiacos, grande del campionato greco alla quale i viola hanno già ceduto lo scorso agosto Hrvoje Milic, terzino croato attualmente nella rosa del Napoli.

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