Bruno Gaspar: "Dobbiamo vincere oggi, abbiamo troppi pochi punti per la squadra che siamo. Cancelliamo Chievo"

Bruno Gaspar ha parlato a Sport Mediaset prima della partita contro l'Udinese, queste le sue parole: "Oggi è una partita importante, abbiamo pochi punti per quella che è la nostra realtà. Cancelliamo...

A cura di Redazione Labaroviola 15 ottobre 2017 11:52

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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