Bruno Gaspar: "Dobbiamo vincere oggi, abbiamo troppi pochi punti per la squadra che siamo. Cancelliamo Chievo"
Bruno Gaspar ha parlato a Sport Mediaset prima della partita contro l'Udinese, queste le sue parole: "Oggi è una partita importante, abbiamo pochi punti per quella che è la nostra realtà. Cancelliamo...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2017 11:52
Bruno Gaspar ha parlato a Sport Mediaset prima della partita contro l'Udinese, queste le sue parole: "Oggi è una partita importante, abbiamo pochi punti per quella che è la nostra realtà. Cancelliamo il Chievo. La sosta è stata utile per prepararci al meglio, vedremo in campo".
Il terzino portoghese partirà dalla panchina, al suo posto è stato schierato Laurini come terzino destro.