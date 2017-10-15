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Bruno Gaspar: "Dobbiamo vincere oggi, abbiamo troppi pochi punti per la squadra che siamo. Cancelliamo Chievo"

Bruno Gaspar ha parlato a Sport Mediaset prima della partita contro l'Udinese, queste le sue parole: "Oggi è una partita importante, abbiamo pochi punti per quella che è la nostra realtà. Cancelliamo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2017 11:52
Bruno Gaspar: "Dobbiamo vincere oggi, abbiamo troppi pochi punti per la squadra che siamo. Cancelliamo Chievo" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Bruno Gaspar ha parlato a Sport Mediaset prima della partita contro l'Udinese, queste le sue parole: "Oggi è una partita importante, abbiamo pochi punti per quella che è la nostra realtà. Cancelliamo il Chievo. La sosta è stata utile per prepararci al meglio, vedremo in campo".

Il terzino portoghese partirà dalla panchina, al suo posto è stato schierato Laurini come terzino destro.

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