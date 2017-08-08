Tutti gli stipendi viola, Babacar e Veretout in testa, Chiesa prende meno di Rebic e Bruno Gaspar

Tutti gli stipendi di casa Fiorentina, Federico Chiesa è solo al 16° posto mentre Vitor Hugo ha uno stipendio più ricco di quello di Kalinic

Lo stipendio attualmente percepito da Federico Chiesa sia solamente il 16° per consistenza tra quelli della rosa viola. Il giovane viola guadagna 500.000 euro, davanti a lui Babacar e Veretout con 1 milioni e mezzo, poi Kalinic e Vitor Hugo con 1 milione e 200.000, quindi Astori e Badelj con 1,1. Ad 1 milione ci sono Mati Fernandez e Saponara, poi Tomovic e Sportiello a 800.000, Cristoforo a 700.000, Rebic e Bruno Gaspar a 600.000, Milenkovic e Maxi Olivera a 500.000.

Tuttosport