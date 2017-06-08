Tutto fatto, chiusa la trattativa per Bruno Gaspar alla Fiorentina. Visite mediche a breve

La Fiorentina ha il suo nuovo terzino destro. Quattro milioni il costo del cartellino. Bruno Gaspar è praticamente un giocatore viola

La Fiorentina non si ferma e vuole regalare a Stefano Pioli una squadra competitiva. Novità degli ultimissimi minuti, è stata praticamente definita la trattativa per Bruno Gaspar, esterno classe ’93 del Vitoria Guimaraes, che preferibilmente gioca a destra ma che all’occorrenza può essere utilizzato sulla corsia mancina. Siamo allo scambio di documenti, ci sono gli accordi definitivi, molto presto verranno concordate le visite mediche. Vi avevamo già parlato lo scorso 2 giugno del forte interesse viola che ora si è concretizzato. Operazione da circa 4 milioni più bonus: la Fiorentina corre sulla fascia con Bruno Gaspar.

Alfredopedullà.com