I convocati di Pioli per la partita contro il Milan. Fuori Bruno Gaspar per infortunio, il report medico
La lista dei convocati per Fiorentina - Milan:Astori, Babacar, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Hagi, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pez...
A cura di Redazione Labaroviola
29 dicembre 2017 17:00
La lista dei convocati per Fiorentina - Milan:
Astori, Babacar, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Hagi, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo.
Il calciatore Bruno Gaspar non sarà convocato per la partita di domani contro il Milan a causa di un trauma contusivo al ginocchio destro riportato durante la partita di TIM CUP contro la Lazio.