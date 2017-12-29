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I convocati di Pioli per la partita contro il Milan. Fuori Bruno Gaspar per infortunio, il report medico

La lista dei convocati per Fiorentina - Milan:Astori, Babacar, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Hagi, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pez...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2017 17:00
I convocati di Pioli per la partita contro il Milan. Fuori Bruno Gaspar per infortunio, il report medico - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
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La lista dei convocati per Fiorentina - Milan:

Astori, Babacar, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Hagi, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo.

Il calciatore Bruno Gaspar non sarà convocato per la partita di domani contro il Milan a causa di un trauma contusivo al ginocchio destro riportato durante la partita di TIM CUP contro la Lazio.

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