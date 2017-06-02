Pedullà conferma: "Ottime possibilità che Bruno Gaspar arrivi alla Fiorentina. Il calciatore ha già accettato. Le cifre..."

Non è arrivata nessuna offerta alla Fiorentina per Badelj. Se arrivassero 6 milioni ci sarebbe da festeggiare" così Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà ha parlato ancora nella serata a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Ci sono buone possibilità che Gaspar arrivi alla Fiorentina. E’ una trattativa molto ben avviata, con buone possibilità di arrivare a definirla. Le cifre sono assolutamente nella media. L’accordo con il Vitoria Guimaraes non è assolutamente lontano. Badelj? E’ entrato nel mirino nel Valencia, ma ancora non è stata fatta nessuna offerta per il calciatore Ha anche altri interessamenti in Italia. Con il contratto in scadenza nel 2018, Corvino dovrebbe festeggiare se arrivino 6 milioni"