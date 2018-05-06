FORM. UFFICIALE: BRUNO GASPAR TERZINO DESTRO, DAVANTI SAPONARA CON IL CHOLITO
Queste le formazioni ufficiali di Genoa-FiorentinaGenoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, El Yamiq; Rosi, Hiljemark, Veloso, Bertolacci, Lazovic; Medeiros, Rossi.Fiorentina (4-4-1-1): Sportiello; Gasp...
A cura di Redazione Labaroviola
06 maggio 2018 13:51
Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina
Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, El Yamiq; Rosi, Hiljemark, Veloso, Bertolacci, Lazovic; Medeiros, Rossi.
Fiorentina (4-4-1-1): Sportiello; Gaspar, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Simeone.