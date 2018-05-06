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FORM. UFFICIALE: BRUNO GASPAR TERZINO DESTRO, DAVANTI SAPONARA CON IL CHOLITO

Queste le formazioni ufficiali di Genoa-FiorentinaGenoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, El Yamiq; Rosi, Hiljemark, Veloso, Bertolacci, Lazovic; Medeiros, Rossi.Fiorentina (4-4-1-1): Sportiello; Gasp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2018 13:51
FORM. UFFICIALE: BRUNO GASPAR TERZINO DESTRO, DAVANTI SAPONARA CON IL CHOLITO - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, El Yamiq; Rosi, Hiljemark, Veloso, Bertolacci, Lazovic; Medeiros, Rossi.

Fiorentina (4-4-1-1): Sportiello; Gaspar, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Simeone.

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