La Fiorentina ha il suo terzino destro in casa, Venuti trionfa e andrà a Moena. Ma il prossimo anno..

Orgoglio viola nella promozione del Benevento in serie A. Una grande stagione per Venuti, il suo futuro a Firenze...

Lorenzo Venuti, classe 95, terzino destro cresciuto nelle giovanili della Fiorentina ieri sera ha vissuto la sua favola. Infatti il terzino nato a Montevarchi è uno dei grandi protagonisti della promozione in serie A del Benevento. Sempre titolare nella difesa a quattro di Baroni come terzino destro, Venuti è stato quasi perfetto in questa stagione dimostrando di essere molto bravo sia nella fase offensiva che in quella difensiva.

Corvino e la Fiorentina avevano già deciso mesi fa di far tornare alla base Venuti, dato che il giovane difensore, è in prestito secco al Benevento, quasi certamente il terzino sarà nel ritiro di Moena e sarà valutato dal nuovo allenatore Pioli.

La società viola proprio ieri ha chiuso l'operazione per Bruno Gaspar, che dovrebbe essere il nuovo titolare della difesa sulla fascia destra. Venuti sulla carta dovrebbe essere il suo naturale sostituto e la sua prima alternativa.

Ma proprio la promozione del Benevento potrebbe far cambiare le carte in tavola, con Venuti lasciato un'altra stagione in Campania per farlo giocare titolare in serie A. Questa è una possibilità reale. Una cosa è certa però, il calciatore come detto dovrebbe essere a Moena nel ritiro della Fiorentina. Poi sarà valutato il suo futuro che molto verosimilmente dipenderà molto da Stefano Pioli.

Flavio Ognissanti