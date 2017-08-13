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Una Fiorentina scialba e prevedibile pareggia 0-0 contro il Parma. Male Babacar, malissimo Bruno Gaspar

Assente Kalinic, Pioli non lo mai messo in campo. Bene Vitor Hugo. A questa squadra manca l'uomo che crea gioco

A cura di Flavio Ognissanti
13 agosto 2017 20:03
Una Fiorentina scialba e prevedibile pareggia 0-0 contro il Parma. Male Babacar, malissimo Bruno Gaspar - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Non convince ancora una volta la Fiorentina contro il Parma nell'amichevole a sette giorni dal primo impegno ufficiale della squadra viola. Pioli schiera quasi tutta la squadra titolare che però concede tanto al Parma e sciupa anche tanto. Nemmeno un minuto di gioco per Nikola Kalinic che resta in panchina e solo uno spezzone di gara per Federico Chiesa che quando entra in campo dimostra di essere sempre più in palla. La Fiorentina manca di inventiva, non c'è nessuno che crea gioco. Bene la coppia centrale formata da Astori e Vitor Hugo. La nota negativa resta Babacar che proprio non punge mai la difesa emiliana. Altra delusione resta Bruno Gaspar che continua a deludere tutti. La Fiorentina resta con un difetto enorme sulla fascia destra in difesa, anche quest'anno non ci sarà nessun rinforzo?

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