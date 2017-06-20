Bruno Gaspar ai suoi ex tifosi: "Dovete essere orgogliosi di me, un giorno tornerò"

Bruno Gaspar ha voluto salutare i tifosi del Vitoria Guimaraes su Instagram: "Non c’è inizio senza fine. Con la presente ringrazio tutti coloro che direttamente o indirettamente mi hanno aiutato a div...

Bruno Gaspar ha voluto salutare i tifosi del Vitoria Guimaraes su Instagram: "Non c’è inizio senza fine. Con la presente ringrazio tutti coloro che direttamente o indirettamente mi hanno aiutato a diventare chi sono oggi. Non ci sono risultati senza opportunità. Il passato ha la memoria corta, ma non dimenticherò tutti coloro che mi sono stati vicini e che hanno fatto qualcosa per me.

Ero solo un ragazzino quando venni al Victoria la prima volta, dopo tre anni sono un uomo felice e realizzato. Tra scoperte, conquiste e sconfitte abbiamo camminato tanto insieme. Continuo a sentire in me tutti quei cori che mi facevano passare le notti insonni dopo le partite. Credetemi, sono felice e voi dovreste essere orgogliosi, perché io sono il risultato della vostra dedizione. Tornerò".