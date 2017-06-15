Sky Sport, in arrivo l'annuncio ufficiale del passaggio di Bruno Gaspar alla Fiorentina

Tutto fatto è deciso, in questo momento i due club si stanno scambiando i documenti, a Firenze poi verranno fatte le visite mediche

Secondo quanto riportato da Sky Sport, siamo ormai manca solo l'annuncio ufficiale per il passaggio di Bruno Gaspar alla Fiorentina.

L’accordo è stato raggiunto per un cifra che si aggira attorno ai 4 milioni di euro. E’ arrivato il momento dello scambio dei documenti per rendere tutto ufficiale. Ormai manca solo l’annuncio e Bruno Gaspar potrà essere ritenuto a tutti gli effetti il nuovo terzino destro della Fiorentina. Quando sarà a Firenze svolgerà le visite mediche di rito.